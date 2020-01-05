3 ملفات مهمة على طاولة انتقالية الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تنظر اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان،، في 3 ملفات مهمة تتعلق بمستقبل العمل وتطوير مختلف الأنشطة.

الملف الأول والشائك هو ميزانية الاتحاد في العام الجديد، والتي تقدر بحوالي 120 مليون درهم، وما يزيد من صعوبة هذا الملف أن الطموحات والبرامج التطويرية التي رفعتها مختلف لجان العمل في الاتحاد، تحتاج إلى ضعف هذا المبلغ، مما يتطلب مضاعفة الجهود التسويقية بعد أن تقلص عدد الرعاة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

والملف الثاني يتعلق بمستقبل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، من حيث تحديد آلية انتخاب مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

الملف الثالث عبارة عن توصيات مختلف اللجان، حيث توجد مشاريع طموحة لمعظم اللجان مثل مشروع الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية والذي يتضمن 3 مشاريع مهمة وهي تعايش قضاة الملاعب مع زملائهم بمختلف الاتحادات الدولية ومشروع التعليم المستمر إدارياً وفنياً.