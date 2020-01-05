%50.3: «الأولمبي» قادر على التأهل لـ «طوكيو 2020»

المصدر: دبي ــ عزالدين جادالله

اتفق 50.3 % من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن منتخبنا الأولمبي قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020؟، مقابل 49.7 % أشاروا إلى أنه غير قادر على ذلك .

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل منتخبنا الأولمبي قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020؟.

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 49 % من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني رأوا أن «الأبيض الأولمبي» قادر على التأهل، ساندهم 57 % من المشاركين عبر «تويتر».

وفي نتائج «فيسبوك»، أجمع 45 % على أن «الأبيض الأولمبي» قادر على النجاح في مهمته.