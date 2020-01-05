الوحدة يدرس خوض ودية خلال التوقف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، وذلك من أجل تجهيز الفريق الأول للاستحقاقات المقبلة عقب عودة دوري الخليج العربي، والذي يستهله الوحدة بمواجهة حتا يوم 24 يناير الجاري في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

ويعود الوحدة لاستئناف التدريبات بعد غدٍ بعدما منح الجهاز الفني بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز اللاعبين راحة لمدة 5 أيام بعد الفوز على الشارقة، إذ يسعى الفريق لاستغلال فترة التوقف لاستعادة المصابين وتجهيز اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي أخيراً، وهم الكوري لي ميونغ والبرازيلي لوكاس بيمنتا والأرجنتيني بيدرو خافيير، بالإضافة إلى سعي النادي لإبرام تعاقدات جديدة على صعيد اللاعبين المواطنين ولاعب أجنبي رابع بديلاً لميليسي، حيث يدرس النادي عدداً من الأسماء المرشحة لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي من دون التعجل لاختيار أفضل العناصر.