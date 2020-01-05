نجوم دورينا.. سفر وزواج وزيارات

المصدر: دبي عدنان الغربي

بين الزواج والسفر وزيارة الأهل.. اختار نجوم دورينا قضاء «الإجازة القصيرة» عقب الفترة المضغوطة، في الدوري، خاصة أنه بخلاف المعتاد، لم يهنأ اللاعبون بقضاء عطلة رأس السنة مع عائلاتهم هذا العام بسبب برمجة الجولة 12 يومي 1 و2 الجاري.

ومع نهاية الجولتين وبدء الإجازة القصيرة التي تتراوح بين 4 و6 أيام، اختار نجوم دورينا قضاء عطلتهم بأشكال مختلفة، ومنهم من اختار البقاء داخل الدولة للاستمتاع بالأجواء الشتوية الممتعة، وآخرون اختاروا السفر إلى مصر أو أوروبا، واختار البعض الاحتفال بزواجه حتى تكون هذه الفترة بداية «شهر العسل» مثل عبد الله صنقور لاعب الشارقة، فيما استغل زميله ريان منديز زيارة أسرته في الرأس الأخضـر.