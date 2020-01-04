الإمارات يحلّق بصدارة الأولى وفوز الحمرية والعربي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

حلّق صقور الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ بداية الموسم الكروي الحالي لأندية الهواة، وتمكن لاعبو الإمارات من تحقيق الفوز على مسافي بثلاثية نظيفة خلال مواجهة الديربي التي أقيمت برأس الخيمة أمس.

وتربع الإمارات على قمة الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما تراجع دبا الحصن الغائب عن مباريات هذا الأسبوع للوصافة بـ 17 نقطة، وبقى مسافي في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

أحرز أهداف الصقور خليل نصيب هدفين وهدف للبرازيلي ليذيري سيلفا في الدقائق 5، 49، 66، وفي المباراة الثانية حقق الحمرية فوزاً في الزمن بدل الضائع بنتيجة 2-1 على ضيفه الذيد.

وسجل أهداف الفائز الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة كل من سانتوس وعثمان الهامور ق 33 و90+8 وأحرز للذيد الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط هداف المواطنين محمد الربوعي ق 90+3.

كما عاد العربي من ملعب العروبة بفوز غالٍ بنتيجة 3-1 أحرز للعربي محمد السيد «ثنائية» ق 35 و64 وألكسندر ق 54، فيما أحرز يتيمة العروبة نيكولاس ق 83 ليصل العربي برصيده إلى 9 ويظل العروبة بخمس نقاط.