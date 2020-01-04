25 لاعباً في المران الأول للأبيض مع يوفانوفيتش

المصدر: دبي - العوضي النمر

تمسك الأبيض بأمل التأهل في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، خلال أول لقاء للمدرب ايفان يوفانوفيتش، الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي مارفيك، مع اللاعبين مساء اليوم، حيث تعاهد الجميع على بدء صفحة جديدة شعارها زيادة الجهد وتحمل المسؤولية، من أجل تحقيق حلم الجماهير بالتأهل إلى المونديال للمرة الثانية.

وخاض مران الفريق مساء اليوم، تحت قيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، 25 لاعباً، فيما منح الجهاز الفني راحة للاعبين أحمد خليل ومحمد عبد الرحمن «عجب» ووليد عباس، نظراً لشعورهم ببعض الآلام نتيجة الأداء في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية جيدة وانتاب الجميع حماس بالغ وتمثل ذلك في حضورهم للمران قبل موعده بوقت.

ويتواصل المران غداً على ملعب ذياب عوانة، ويأتي التجمع في إطار استعدادات الأبيض لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقررتين في 26 و31 مارس المقبل، وخلت قائمة اللاعبين من عناصر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، وجاء الهدف من التجمع الحالي هو تعرف الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش إلى اللاعبين عن قرب من خلال الحصص التدريبية قبل التجمع المقبل الذي سيقام في شهر مارس.

من جهة أخرى انضم خالد الكعبي إلى الجهاز الإداري للمنتخب ليعمل إلى جنب ياسر سالم، المدير الإداري ويعد الكعبي من الكفاءات الإدارية الذي يتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من العمل مع نادي دبي وشباب الأهلي.