العين يعلن تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي بيدرو لموسم ونصف

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع المدرب البرتغالي، إيمانويل بيدرو، لمدة موسم ونصف الموسم، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للكرواتي إيفان ليكو الذي أقاله النادي في 21 ديسمبر الماضي، وسيشرف المدرب الجديد على مباراة العين المقبلة أمام النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وامتدح الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، جهود اللجنة الفنية للاحتراف، لحسمها ملف المدرب الجديد، خلال أسبوعين، من قرار إقالة المدرب السابق وقال : "حرصنا اعتماد سياسة واضحة اتساقاً مع استراتيجية النادي للوصول إلى أفضل الخيارات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، بعيداً عن مبدأ العاطفة والاستعجال في اتخاذ القرار".

نجاحات بيدور

وأوضح أن النجاحات التي ارتبطت باسم بيدرو إيمانويل (44 عاما) في مشواره التدريبي، والطموحات المشتركة في كسب التحديات المقررة على الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري بالموسم الحالي، أسهمت في استقرار اللجنة الفنية للاحتراف بالإجماع على المدرب البرتغالي، وكشف أن القائمة الأولية لاختيار المدرب الجديد في المرحلة الماضية تم خلالها دراسة السيرة الذاتية لـ30 مدرباً وتقلصت بعد ذلك إلى عشرة واستقرت على خمسة وقامت اللجنة الفنية للاحتراف برفع التقارير لمجلس إدارة شركة القدم لاتخاذ القرار بناء على التقارير المتعلقة بالتحليل الفني والمالي والإداري والمقابلات المتلفزة مع المدربين...

وأكد الدرمكي، ثقته في إمكانيات نجوم “الزعيم” على تحقيق أهداف النادي، تحت قيادة المدرب البرتغالي، مشيراً إلى أن بيدرو إيمانويل على معرفة جيدة بمقدرات لاعبي الفريق من خلال متابعته لمباريات الفريق في الفترة السابقة وسيكون شريكاً أساسياً في القرارات الخاصة بإعداد الفريق خلال الشتاء، بوضع الاحتياجات المطلوبة لتعزيز قوة “الزعيم” والمنافسة على حصد الألقاب، مشيرا إلى