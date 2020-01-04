خورفكان يفسخ عقد لاعبه بسمارك بالتراضي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قامت شركة كرة القدم بنادي خورفكان بفسخ عقد اللاعب البرازيلي بسمارك بالتراضي وذلك بناءاً على طلب اللاعب الذي كان من المفترض أن يستمر عقده مع أبناء الخور حتى نهاية الموسم لكنه فضل البحث عن تجربة جديدة

وتفيد متابعات البيان الرياضي بأن اللاعب دخل في مفاوضات مع الكويت الكويتي من اجل الانضمام لقائمة بطل الدوري الكويتي خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة ولم يسجل المهاجم مع خورفكان سوى هدفين فقط خلال 17 مباراة خاضها مع الفريق.



من ناحية أخرى من المرجح ان يكون الجهاز الفني لفريق خورفكان قد حدد الأسماء التي ستغادر كشوفات الفريق ويأتي في مقدمتهم الاوزبكي تيمور خوجا الذي لم يقنع إدارة النادي بمستواه بعد ان فشل في تسجيل أي هدف لخورفكان طوال فترة الأشهر الأربعة الماضية كما ان الشكوك تحوم حول استمرارية عدد اخر من اللاعبين الأجانب على رأسهم جونيور وروبسون