الفجيرة.. تعادل في الوقت القاتل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حرم الفجيرة ضيفهُ عجمان من العودة بالعلامة الكاملة من الساحل الشرقي حيث كان مدرب البرتقالي المصري ايمن الرمادي على بعد ثوان معدودة من الظفر بالنقاط الثلاث.

لكن قذيفة كابتن الذئاب فهد سبيل الصاروخية منحت الفجيرة نقطة غالية أشبه بالانتصار إذا وضعنا في الاعتبار الزمن الذي سُجل فيه الهدف وهو الدقيقة 90+5 في وقت أحتسب فيه حكم اللقاء حمد علي يوسف 4 دقائق لكن ربما توقف المباراة خلال الزمن الإضافي لعلاج لاعب عجمان وليد اليماحي مدافع الفجيرة السابق تسبب في تمديد الوقت الإضافي.

وهو التعادل الأول للفجيرة في الدوري هذا الموسم بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وانقاد لـ 8 هزائم ليحافظ على مركزه الحالي الـ 12 بعشر نقاط، كما أن عجمان أيضاً بقى على مركزه العاشر برصيد 13 نقطة.

انتقادات

ووجه المدرب المصري أيمن الرمادي انتقادات حادة لحكم المباراة حمد علي يوسف والذي احتسب وقتاً إضافياً قُدر بأربع دقائق لكن المباراة امتدت حتى الدقيقة 96 .

وهى اللحظة التي سجل فيها الفجيرة هدف التعادل من مخالفة لم تكن أصلاً موجودة، حسب قوله.

مشيراً إلى الظُلم الكبير الذي حاق بفريقه هذا الموسم تارة من حكم الفار خلال مباراة خورفكان التي احتسبت فيها ركلة جزاء أيضاً في توقيت متأخر.

وبعد نهاية الزمن الإضافي ليدرك حينها الفريق التعادل وأمس الأول أيضاً أضاع حكم الساحة حمد يوسف مجهودات فريقه وحرمنا من العودة إلى عجمان بالنقاط الثلاث مبدياً استياءه واستغرابه من قرار الحكم، وقال يجب أن يلتزم قضاة الملاعب بإنهاء المباراة في وقتها المقدر من قبلهم.

كما استهجن الرمادي احتساب وقت إضافي«4 دقائق» ولم تكُن هناك توقفات لافتة للمباراة في الشوط الثاني.

تعاقدات

من جهته أكد الجزائري مجيد بُوقرة عدم رِضاه عن نتيجة التعادُل أمام عجمان وقال دخلنا المباراة من اجل الفوز منوهاً إلى أن نتائج الفرق الأخرى التي تنافسنا على البقاء ما قبل مباراة عجمان انصبت في صالح الذئاب لكننا لم نستغل هذه الوضعِية وسقطنا في فخ التعادل .

ولكن أعود وأقول بأن نقطة أفضل من الهزيمة، وكشف بوقرة عن حاجته للاعبين أجانب يصنعون الفارق فضلاً عن لاعبين مواطنين من أصحاب الخبرات الميدانية .