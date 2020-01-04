معركة حتا والظفرة تكشف النوايا في «الشتوية»

المصدر: حتا - علي الظاهري

كشفت مباراة حتا وضيفه الظفرة، والتي جرت أول من أمس، وانتهت لصالح الأخير ٢-١ عن نوايا الفريقين في فترة الانتقالات الشتوية.

حيث أعلن الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة استقراره على التشكيلة حتى نهاية الموسم، ورفض فكرة التعاقد مع لاعبين جدد.

حيث إنه لا يفكر بالتعاقد مع عناصر جديدة في «الميركاتو» الشتوي، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين حققوا نجاحات جيدة، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل مشواره حتى نهاية الموسم بنفس التشكيلة.

من جانبه اكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن الفريق يحتاج إلى نحو 3 لاعبين من الطراز الرفيع، حيث يعاني الفريق من مشكلة خاصة على مستوى الهجوم.

مبدياً أسفه تجاه الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الظفرة، حيث عبس الحظ في وجه «الإعصار» رغم الأداء المميز في العديد من المواجهات.

واعترف كونتيس أنهم يعيشون فترة صعبة وعليهم عدم فقدان الأمل، مؤكداً أن مدرب كرة القدم يعيش دائما تحت الضغط وسيركز على العمل من أجل تحسين نتائج الفريق.

ويسعى حتا إلى إعادة ترتيب الأوراق خلال فترة التوقف، ليتجاوز الفترة الصعبة التي عاشها منذ بداية الموسم الجديد، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن الفجيرة صاحب المركز العاشر.