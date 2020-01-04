إجازة لاعبي الوحدة حتى الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منح لاعبي العنابي راحة سلبية لمدة 5 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل تمهيداً لإعادة ترتيب الأوراق والتجهيز للمرحلة المقبلة.

وكان الوحدة قد حقق فوزاً معنوياً على الشارقة في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي بهدفين مقابل هدف والذي يعد مهماً بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ يأمل المدير الفني مانويل خيمينيز الاستفادة من فترة التوقف الحالية لاستعادة المصابين وفتح صفحة جديدة في ظل التعزيزات المتوقعة للفريق خلال الميركاتو الشتوي.

حيث كان النادي قد تعاقد مع الكوري لي ميونغ والثنائي الشاب البرازيلي كارلوس بيمنتا وبيدرو خافيير الذين سيتم قيدهم في فئة المقيمين.