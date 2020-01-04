5 حكام إماراتيين في آسيوية تحت 23 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار 62 حكماً، ومنهم 5 حكام إماراتيين، من أجل إدارة مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

والتي تنطلق الأربعاء المقبل، علماً بأن المباراة النهائية تقام يوم 26 يناير الجاري.

وضمت قائمة حكام الساحة، 34 حكماً، ومنهم ثلاثة حكام من الإمارات، وهم عمار الجنيبي ومحمد عبد الله وعمر محمد.

فيما ضمت قائمة الحكام المساعدين، 26 حكماً مساعداً، ومنهم حسن محمد حسن ومحمد أحمد يوسف.

يذكر أن البطولة تنطلق بمباراتي العراق مع أستراليا، وتايلاند المضيفة مع البحرين ضمن المجموعة الأولى.