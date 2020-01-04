«الأبيض» يبدأ مرحلة يوفانوفيتش اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يبدأ الأبيض عهد المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، عند تجمعه مساء اليوم لتعارف اللاعبين مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي، الذي خلف المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، على أن يتدرب الفريق على ملعب ذياب عوانه في مقر اتحاد الكرة بدبي بحضور 25 لاعباً، لمدة ثلاثة أيام فقط. ويأتي التجمع في إطار استعدادات الأبيض لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقررتين في مارس المقبل .

ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وخلت قائمة اللاعبين الذين يتجمعون اليوم من عناصر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، ومع بداية التجمع ستتم عملية متابعة الحالة الصحية للاعبين المصابين وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الطبية للأندية.

وقال عيسى مير عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة مشرف المنتخبات الوطنية إن الهدف من التجمع الحالي هو تعرف الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش إلى اللاعبين عن قرب من خلال الحصص التدريبية قبل التجمع المقبل الذي سيقام في شهر مارس.