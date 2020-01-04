دبا يعتلي وصافة الهواة وتعادل البطائح ومصفوت

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

صعد دبا الفجيرة إلى وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه العريض على ضيفه التعاون برباعية نظيفة، سجل منها البرازيلي فينسيوس سيلفا هداف الدوري «هاتريك» في الدقائق 4 و8 و80، وتكفل أحمد باتو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31، ليرفع دبا رصيده إلى 16 نقطة خلف دبا الحصن المتصدر برصيد 17 نقطة، فيما تجمد التعاون عند نقطة وحيدة.

وفي المباراة الثانية وقع البطائح الوافد الجديد في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام مضيفه مصفوت، وبكر البطائح بهدف السبق عن طريق البرازيلي ويندرسون في الدقيقة 64 قبل أن يدرك اللاعب حبيب يوسف التعادل لمصفوت في الدقيقة 85، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 12 نقطة مع تفوق البطائح بفارق الأهداف.

وتستكمل اليوم مباريات الأسبوع الثامن بثلاث مباريات تجمع الإمارات ضد مسافي، ويستقبل الحمرية الذيد، ويلاقي العروبة نظيره العربي.