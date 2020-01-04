منتخبنا الأولمبي يتدرب في بانكوك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أدى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمس حصته التدريبية الأولى في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، وكوريا الشمالية والأردن، ويبدأ مبارياته الجمعة المقبل بلقاء فيتنام.

وكانت البعثة قد وصلت إلى بانكوك صباح أمس برئاسة غانم مبارك الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين، حيث استقبلها في المطار وفد سفارة الدولة في بانكوك وعبدالقادر حسن المشرف الإداري للمنتخب الذي سبق البعثة لترتيب الأمور.