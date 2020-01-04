منتخب الشابات يتعادل سلبياً مع الأردن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا للشابات تحت 18 سنة مع نظيره الأردني سلباً بدون أهداف، في المباراة التي جرت على ستاد مدينة خليفة الرياضية في ختام دور المجموعات لبطولة غربي آسيا المقامة في مملكة البحرين لحساب المجموعة الأولى.

وفقد منتخبنا «ثالث المجموعة الأولى» فرصة التأهل لنصف نهائي غرب آسيا بسبب فارق الأهداف التي مالت لصالح منتخب الأردن «الثاني» بعد تساويهما في عدد النقاط «4 نقاط».

فيما تصدر منتخب لبنان المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط. وكان أبيض الشابات قد فاز على منتخب العراق (4 - 2) في المباراة الافتتاحية للبطولة، وخسر أمام منتخب لبنان في مباراة الجولة الثانية (3 - 1). ويواجه منتخبنا منتخب الكويت غداً في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.