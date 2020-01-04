الإمارات يتعاقد مع جمال وغازي

تعاقد نادي الإمارات رسمياً مع اللاعبين محمد جمال وسبيل غازي حتى آخر الموسم، وقد أجرى اللاعبان الفحص الطبي قبل التوقيع رسمياً على كشوفات النادي، حضر التوقيع خليل إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم.

وانخرط اللاعبان في التدريبات بعد توقيع العقد، وسبق لسبيل غازي اللعب للصقور وغادر إلى حتا، قبل أن يعود مجدداً. من جانبه قال خليل إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول، إن خطوة نادي الإمارات بالتعاقد مع اللاعبين حتى نهاية الموسم تمت بالتشاور مع مدرب الفريق جوجيكا. رأس الخيمة - البيان الرياضي