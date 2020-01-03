فوز شباب الأهلي على العين يشعل "تويتر"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشعل فوز شباب الأهلي على العين 2-1 ، في ختام الجولة الثانية عشر لدوري الخليج العربي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي شهد احتفالية كبيرة من جماهير "فرسان دبي" بالتعليقات والفيديوهات، بعد حصول فريقهم على اللقب الشرفي، "بطل الشتاء".

وتداولت الجماهير ثلاثة فيديوهات في الساعات الأخيرة، وكان أولها فيديو لفرحة لاعبي الأهلي في مدرجات استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ورافقتها تغريدة: "تشكيلة شباب الأهلي الرئيسية تحتفل بالفوز من المدرجات".

ويظهر في الفيديو، نجوم شباب الأهلي، ماجد ناصر حارس المرمى، وماجد حسن، ليوناردو ولوفانور، وهم يحتفلون من المدرجات، بعدما حال غيابهم لأسباب مختلفة، دون المشاركة في المباراة، وظهروا في أكثر من لقطة تليفزيونية، نظراً لأهمية ودور كل منهم في الفريق.

فيما عرض الفيديو الثاني، خالد عيسى حارس مرمى العين، وهو يمازح أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، في المنطقة الإعلامية، معاتباً إياه على طريقته في تسديدة ركلة الجزاء، والتي سجل منها شباب الأهلي هدف التعادل.

أما الفيديو الثالث، فيعرض البرازيلي ليوناردو، وهو يحتفل مع جماهير فريقه خارج ملعب هزاع بن زايد، بعد تحقيق الفوز والوصول برصيد الفريق إلى 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن الشارقة في المركز الثاني، وقبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول لدوري الخليج العربي.

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي يستضيف الشارقة في الجولة الثالثة عشر بختام الدور الأول يوم 24 يناير الجاري، وفوز شباب الأهلي في تلك المباراة، يبعده كثيراً عن مطارديه على القمة، ولن يفقد الفريق لقبه الشرفي "بطل الشتاء" إذا خسر تلك الجولة.