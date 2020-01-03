دبا يستغني عن الأرجنتيني لوسيانو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قررت إدارة نادي دبا الفجيرة الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني كلاوديو لوسيانو، وذلك لعدم ظهوره بالمستوى المنتظر، وتسجيله هدفين فقط طوال مشواره منذ بداية الموسم الحالي مع الفريق، على الرغم من مشاركته في سبع جولات ضمن دوري الدرجة الأولى، إلى جانب وجوده خلال مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وتكثف إدارة دبا الفجيرة بحثها عن اللاعب البديل الذي سينضم إلى زميله البرازيلي فينيسيوس سيلفا هداف الفريق حالياً بخمسة أهداف الذي توج خلال الموسم الماضي هدافاً لدوري الدرجة الأولى برصيد 19 هدفاً عندما كان يرتدي ألوان فريق دبا الحصن، لا سيما أن عدداً من أندية الهواة تنتظر انطلاقة فترة «الميركاتو» الشتوي خلال الأسبوع المقبل، لتدعيم الصفوف وإبرام مزيد من الصفقات.