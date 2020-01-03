شباب الأهلي بطل الشتاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ابتعد شباب الأهلي بصدارة دوري الخليج العربي وتوج بطلاً للشتاء والدور الأول رافعاً رصيده إلى 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن الشارقة الوصيف.

وذلك بعد فوزه 2 / 1 على مضيفه العين، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليتراجع العين خامساً في الجدول برصيد 21 نقطة، سجل لشباب الأهلي كل من أحمد خليل من ركلة جزاء، والبديل حارب سهيل، فيما سجل هدف العين الياباني شيوتاني.

كما تعادل الفجيرة مع ضيفه عجمان بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس، تقدم عجمان عن طريق حسين عبد الرحمن، قبل أن يدرك فهد سبيل التعادل للفجيرة، بهذه النتيجة يصل رصيد عجمان إلى 13 نقطة والفجيرة إلى 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق الوصل ضيفه بني ياس بخمسة أهداف لهدف أمس، رافعاً رصيده إلى النقطة 18، فيما تجمد رصيد السماوي عند النقطة 11. سجل خماسية الوصل، هدافه ليما (هاتريك).

وهدف لكل من غايبور، وسوايز، وسجل للسماوي لويس. كما قاد البرازيلي جواو بيدرو فريق الظفرة إلى تحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه حتا بعد أن قلب الطاولة على أصحاب الأرض .

وحول تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد، أمس، ليواصل قطار الظفرة انتصاراته ويرفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط بعد تجرع الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري.