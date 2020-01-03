الأندية تستعد لفتح باب الميركاتو الشتوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

بدأت الأندية تحركاتها الجدية استعداداً لفتح باب القيد الشتوي للاعبين «الميركاتو» يوم 7 يناير الجاري ولنهاية دوام يوم 3 فبراير المقبل.

حيث تستغل الأندية تلك الفرصة باستقدام لاعبين سواء من المواطنين أو الأجانب لتعزيز صفوفها خلال الفترة المقبلة. كما بدأت تحركات وكلاء اللاعبين من أجل عرض العديد من الأسماء التي يمكن أن تفيد الأندية خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهت الأندية من تقييم أداء لاعبيها خلال الفترة الماضية سواء بتجديد الثقة أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها اللاعبون مع تلك الأندية.

وهناك أندية ستضطر لتعويض عدد من اللاعبين المتميزين بسبب تعرضهم لإصابات تحتاج إلى بعض الوقت من أجل الشفاء وستكون مضطرة لتلك الخطوة الصعبة ولكن الواقع يفرض نفسه، فيما تتجه الأنظار نحو الأندية المهددة بالهبوط حيث ستضطر لاستقدام عدد من اللاعبين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الفترة المتبقية من منافسات دوري الخليج العربي.

وتشير متابعات البيان الرياضي أن ٩٠% من أندية المحترفين والهواة ستقوم بقيد عدد من اللاعبين الجدد خلال الميركاتو الشتوي لتعزيز صفوفها بلاعبين قادرين على صنع الفارق في الفترة المقبلة.

أهداف مختلفة

2وتدخل أندية دوري المحترفين إلى الميركاتو الشتوي بأهداف مختلفة وإن كانت تتركز في محورين الأول هو تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى بالنسبة لعدد من أندية المحترفين، والتي يتوقع أنها ستكون الأنشط خلال هذا الميركاتو، بينما ينتظر أن تكون حركة التعاقدات لأندية المقدمة أكثر هدوءاً من نظيراتها المهددة بمغادرة دوري الأضواء.

حيث تركز أندية المقدمة على إغلاق بعض الثغرات في التشكيلة الحالية لها، بينما تسعى الأندية في النصف الثاني من جدول الترتيب إلى ضمان البقاء بين الكبار، وزيادة الرصيد البشري النوعي حتى تستطيع التعامل مع الفترة الصعبة في النصف الثاني من الموسم.

توقعات

وتشير توقعات إلى أن الأسبوع الأخير من الانتقالات الشتوية الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير، ستكون الأكثر نشاطاً في الميركاتو الشتوي.

حيث ستنتظر الكثير من الأندية أداء المباراة المتبقية من مرحلة الذهاب، لتقرر بعدها عدد اللاعبين الذين ستتعاقد معهم. بينما ينتظر أن تشهد الأسابيع الثلاثة الأولى من فترة الانتقالات الشتوية نوعاً من الهدوء، حيث ستمتاز بتعاقدات قليلة، أغلبها، حسب التوقعات، من الأندية في النصف الأول من الترتيب التي تحتاج إلى عدد محدد من اللاعبين.

تحضير

يستعد اتحاد الكرة لفتح باب القيد الشتوي من خلال عقد عدة اجتماعات داخلية لتجهيز النظام الإلكتروني والتسريع في عملية المراجعة لطلبات الأندية بقيد لاعبيها الجدد واستخراج بطاقاتهم في أسرع وقت خاصة الأندية المشاركة في المربع الذهبي لمنافسات كأس الخليج العربي.