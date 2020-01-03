الجولة الثامنة لدوري الهواة تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى «دوري الهواة» اليوم، ببداية ساخنة جدا، حيث تشهد مباراتين عصر اليوم وذلك في تمام الساعة 16:50، في الأولى يستقبل مصفوت ضيفه البطائح في مباراة فك الارتباط حول النقاط إذ يمتلك كل طرف 11 نقطة.

فيما يرغب دبا الفجيرة الثالث ب 13 نقطة في رفع رصيده إلى 16 نقطة عندما يواجه التعاون صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وتُستكمل الجولة الثامنة غداً بديربي رأس الخيمة بين الإمارات الوصيف برصيد 15 نقطة، الذي يواجه مسافي صاحب المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

ويستقبل الحمرية السادس بتسع نقاط «ابن عمه» الذيد الذي يمتلك 7 نقاط في ديربي الشارقة بدوري الدرجة الأولى، ويلاقي العروبة التاسع بخمس نقاط نظيره العربي الثامن برصيد 6 نقاط وسيغيب دبا الحصن متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة عن مواجهات هذه الجولة بسبب الراحة الأسبوعية.

صراع النقاط

وسيكون الصراع على أشده بين الفرق العشرة التي ستخوض المواجهات الخمس إذا وضعنا في الاعتبار غياب دبا الحصن المتصدر عن مشهد مباريات هذا الأسبوع وسيلعب فريقا مصفوت والبطائح اليوم من أجل فك الارتباط، والتقدم أكثر نحو الصدارة، مما يعني أن المباراة ستشهد منافسة مثيرة على النقاط الثلاث.

وكان مصفوت قد حقق الفوز في الجولة الماضية على مسافي بثنائية فيما غاب البطائح بسبب الراحة الأسبوعية لكن الفريق الذي يُشرف على تدريبه المصري طارق السيد أبلى بلاءً حسناً في مباراة ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة قبل أسبوع أمام كلباء وخسر بصعوبة بنتيجة 2-3 ، وسيحاول الفريق التقدم اكثر ضمن سلم الترتيب لكن المهمة لن تكون سهلة على كل فريق.

مطاردة

وفي المباراة الثانية يلعب دبا الفجيرة الفائز قبل أسبوع على العربي بصعوبة من أجل مواصلة تضييق الخناق على المُتصدر دبا الحصن ووصيفه الإمارات وسيحاول مدرب دبا البرازيلي سيرجيو وضع التشكيلة المناسبة للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الفريق في الساحل الشرقي، أما التعاون ومدربه التونسي طارق الحضيري.

فيبحث عن الفوز الأول في المسابقة على الرغم من الأداء الجيد للفريق مع انطلاقة المسابقة إلا أن ابتعاد التعاون عن ملعبه لعدد من المباريات بسبب أعمال الصيانة، ربما أثر ذلك على أداء اللاعبين .

ديربيات ساخنة

وسيكون البعد عن الأخطاء طابع مباريات الديربي غداً وسيحاول صقور الإمارات الاستفادة من غياب المتصدر دبا الحصن للانقضاض على الصدارة بشرط تحقيق الفوز على مسافي والذي لا يمتلك أي رصيد من النقاط وربما تكون هذه المرة الأولى منذ عدة مواسم يكون فيها الفريق الأنيق دون رصيد من النقاط .

حيث يتطلع مدرب مسافي جمال الحساني لإعادة البريق للفريق وتحقيق الفوز على صقور الإمارات على الرغم من صعوبة المهمة لكن مباريات الديربي عودتنا دائماً على المفاجآت.

وبما أن الحديث عن الديربي متواصل فإن ملعب الحمرية سيستقبل ديربي من نوع آخر بين «أبناء العمومة» الحمرية والذيد وسيحاول لاعبو الحمرية تجنب أي أخطاء أمام الذيد والذي تمكن من إيقاف انتصارات البطائح المتواصلة خلال الموسم الحالي بعد أن هزمه بثنائية اللاعب محمد المربوعي ولذلك فإن الحذر الشديد سيكون طابع هذه المباراة.

لقاء التعويض

يرغب فريقا العربي والعروبة في تعويض الهزائم الأخيرة التي أبقتهما ضمن فرق أسفل الترتيب عندما يلتقيان غداً في ملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة وكان العروبة قد خسر أمام الحمرية والعربي أمام دبا الحصن قبل أسبوع من الآن.

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يتصدر مهاجم الذيد المواطن محمد المربوعي قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف وهو نفس رصيد محترف دبا البرازيلي فينسيوس، يليهما أربعة لاعبين بأربعة أهداف هم كل من الكسندر محترف البطائح وتومي ريس من الإمارات وفاتري ساخي لاعب مصفوت واليكسندر لاعب العربي.