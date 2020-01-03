المزروعي مسؤولاً أمنياً لنهائيات آسيا تحت 23 سنة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقب المباريات القاري والمحلي، حمد بن ديلان المزروعي لتولي مهمة المسؤول الأمني للملعب الرئيسي لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 8 إلى 26 يناير الجاري، نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها والتي تؤهله لمثل تلك المهمات القارية.

وسوف يغادر حمد بن ديلان دبي يوم الأحد المقبل متوجها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لبدء مهمته القارية، كأحد الكفاءات الإدارية التي يتضمنها فريق العمل التنظيمي الآسيوي خلال تلك البطولة، وتولى مهمة الإدارة الأمنية للملعب الرئيسي للبطولة، والمتواجد في العاصمة بانكوك.

وإسناد تلك المهمة لأحد الكفاءات الإدارية الإماراتية يعتبر وساماً للكوادر المحلية التي أثبتت جدارتها في العمل القاري طوال السنوات الماضية. وسيتولى للعقيد حمد بن ديلان المزروعي المهمة للمرة الثالثة على التوالي.

حيث يعد أحد الخبراء الآسيويين في هذا المجال، كما سبق وتولى مهمة مدير مجموعة دبي في نهائيات آسيا التي سبق واستضافتها الإمارات في يناير من العام الماضي، حيث أشاد الجميع من منتخبات ومسؤولين وإعلام بكفاءته في إدارة العمل بالمجموعة.