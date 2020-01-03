خورفكان.. رقم قياسي في «تفادي الانتصار»

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أثارت الهزيمة الثامنة التي مُني بها خورفكان أمام جاره كلباء 3-2 مخاوف وقلق جماهير الفريق التي بدأت تشكك في قدرة الوافد الجديد على الصمود والبقاء مع كبار دوري الأضواء بعد تجمُد رصيد الفريق في أربع نقاط فقط محتلاً بها المركز الأخير.

الذي ظل فيه منذ انطلاقة الدوري يوم 19 سبتمبر الماضي ليضرِب الفريق الأخضر الرقم القياسي في فشله لتحقيقه أي انتصار على مستوى الدوري لأكثر من مائة يوم.

وفي المقابل فإن جاره كلباء تمكن من كسب نقاط الديربي كاملة دون نقصان أمام خورفكان بفضل تفوق أجانب الفريق الثلاثة بينال ملابا وياسين البخيت وجوجاك الذين صنعوا الفارق وتكفل اثنان منهم من تسجيل أهداف كلباء الثلاثة في مرمى أبناء الخور ليصل كلباء إلى المركز التاسع بشكل مؤقت برصيد 13 نقطة.

ثقة جوران

وبدد الصربي جوران مدرب خورفكان مخاوف جماهير فريقه مشيراً إلى أنه واثق من إبقاء نسور الخور مع فرق دوري المحترفين لموسم آخر ،مشيراً إلى أن الحُكم على هبوط الفريق من 12 جولة يعدُ ضرباً من الخيال في ظل تبقي 13 مباراة هو مجموع مباريات الإياب إلى جانب مباراة أخيرة لنا في الذهاب يوم 23 الجاري أمام العين.

واعترف جوران بأن خورفكان بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات على الرغم من تقديم عدد من اللاعبين لأداء جيد .

لكن أعود وأقول بأن الشق الهجومي ربما يُعد الأضعف، وفريقي يعتبر أقل الفرق تسجيلاً للأهداف مؤكداً حاجته للاعبين مواطنين وأجانب مضيفاً: لا أستطيع أن أحدد أسماء بعينها ولا يحق لي الحديث في هذا الموضوع إلا بعد الجلوس مع إدارة شركة كرة القدم كما عزا المدرب هزيمة فريقه أمام كلباء للأخطاء الفردية التي وقع فيها أكثر من لاعب على مستوى الخط الخلفي.

نقاط غالية

من جانبه رفض الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن يكون قد حدد لإدارة النادي هوية الراحلين عن كشوفات الفريق أو القادمين لصفوف كلباء معبراً عن ارتياحه للفوز، وذلك قبيل فترة التوقف مما يتيح له هذا الانتصار فرصة لالتقاط الأنفاس .

مشيراً إلى أن فترة ال20 يوماً المقبلة تعتبر كافية للجهاز الفني لتصحيح الأخطاء والوقوف على الهفوات كاشفاً عن خوض الفريق لمباراتين وديتين وتم تحديد تواريخهما لكنه رفض الإفصاح عن هوية هذه الفرق، وحول الفوز في الديربي قال المدرب بأن لاعبي النمور تمكنوا من الحصول على 3 نقاط مهمة من فريق يعتبر من المنافسين على البقاء مع كبار دوري الأضواء والشهرة.

توضيح

وصف محمد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء قضاة الملاعب المواطنين بالأكفأ ، مشيراً إلى أنه لم يقدح يوماً في قدراتهم ، لكنه يصوب سهامه دائماً نحو تقنية الفيديو «فار»، والتي أشار إلى أنها لم تطبق بشكلها السليم، وقال: التقنية الجيدة «متعبة» ليس فقط على مستوى الإمارات، وإنما في كل الدوريات العالمية.