مواجهتان في دوري الدرجة الثانية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق، مساء اليوم، مباريات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الثانية بإقامة مباراتين، حيث يستضيف فريق الهلال يونايتد على ملعبه في مدينة دبي الرياضية فريق سيتي في الساعة 7:00 مساءً.

بينما يلتقي فريق الموج مع فريق يونايتد على ملعبه في استاد الجزيرة الحمراء في الساعة 7:15 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع السابع غداً بلقاء المتصدر فريق الفلاح مع فريق الحزم الساعة 06:00 مساءً على ملعبه في استاد بني ياس (رقم 2)، فيما يلتقي فريق ريجنال سبورتس مع فريق كلية الدار في الساعة 6:15 مساءً على ملعب استاد الكريكيت بأبوظبي (ملعب 3).

وتختتم لقاءات الجولة بمباراة فريق سبورت سابورت مع الوصيف فريق كواترو في ملعب نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي في الساعة 08:00 مساءً.