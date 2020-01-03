أروا بارينا: لاعبو شباب الأهلي أظهروا شخصيتهم أمام العين

المصدر: العين-طلحة عبدالله

بدا الأرجنتيني رودلفو أروا بارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، سعيد خلال المؤتمر الصحافي بعد فوز فريقه بهدفين لهدف على مضيفه العين مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب في ختام مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: أود أن أهنئ لاعبي فريقي بعد المجهود والشخصية القوية التي ظهروا بها في الملعب خلال اللحظات الصعبة من المباراة أمام العين.

وقد برهن جميع اللاعبين أثناء التدريبات أو المباريات أنهم أصحاب مجهود وكفاح ولديهم الجسارة، ولا تغيب عنهم الرغبة في تحقيق الفوز في أية مباراة، وكانت مباراة اليوم تأكيد على أنهم كانوا عازمون على تصدر المشهد أمام فريق قوى ومتميز بأرضه ووسط جمهوره، وليس سهلا الفوز في مثل هذه المباريات التي تتحكم فيها تفاصيل صغيرة، ولكن اللاعبون أثبتوا أنهم دائما عند حسن الظن بهم في جميع الأوقات والظروف.

ورفض المدرب الأرجنتيني، بطريقة حاسمة، الحديث عن مباراة الفريق الأخيرة بهذا الدور من المسابقة والتي يواجه فيها الشارقة، موضحا أن فلسفته تقوم دائما على التعامل مع كل مباراة على حدها، وقال: الحديث منذ الآن عن مباراة تقام بعد ثلاثة أسابيع ليس في محله وهو مجهد للذهن، ولذلك فسنمنح اللاعبين راحة لمدة يومين قبل العودة للتدريبات استعدادا لمباراتنا المقبلة في كأس الخليج امام الجزيرة، وهو فريق قوى ومتميز وعلينا أن نستعد له بطريقة جيدة.

وعن فوز شباب الأهلي رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، قال: دائما أحاول أن أزرع ثقافة الفوز في اللاعبين، وقناعتي أن لاعب واحد لا يصنع فريقا لذلك أعتمد دائما على العمل الجماعي، ولدينا لاعبين شباب متميزين برهنوا في كثير من المناسبات أنهم جديرون بالدفاع عن شعار الفريق، واليوم شاهدنا كل من جابر، وعيد، وكيف أنهما أضافا للفريق ومنحا طاقة إيجابية، وهذا أمر يسعدني ويؤكد أن جميع لاعبي شباب الأهلي مؤهلون لتقديم أعمال جيدة في الميدان.