الفجيرة يخطف تعادلاً بطعم الفوز أمام عجمان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

حقق الفجيرة تعادلاً بطعم الانتصار أمام ضيفه عجمان خلال المباراة المثيرة التي أقيمت بملعب الذئاب وتقدم عجمان بهدف السبق عبر المتألق حسين عبد الرحمن الذي سجله في الدقيقة 73 لكن عزيمة الفجيرة لم تلين ليتمكن كابتن الفريق فهد سبيل من تسجيل هدف التعادل الغالي في اخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من ضربة ثابتة محكمة عانقت شباك حارس عجمان يوسف احمد في الدقيقة 90+5 ليكسب كل فريق نقطة ويصل عجمان إلى 13 نقطة والفجيرة إلى 10 نقاط .

وغابت خلال الشوط الأول الفُرص الحقيقية أمام المرمى بعد ميول مدرب كل فريق في اتباع أسلوب دفاع المنطقة الكامل واخضاع اخطر المهاجمين للرقابة ، وفي الدقيقة 23 كاد حارس الفجيرة "المرتبك" عبد الله بوفون أن يتسبب في إصابة مرماه في مقتل بعد أن فشل ابعاد أحدى الكرأت خارج منطقة الجزاء لتسقط أمام مهاجم عجمان بوبكر تراولي الخالي من الرقابة والذي كان في وضعية مريحة للتسجيل لكنه اثر تمرير الكرة لزميله وليام اوسو ليتدخل مدافع الفجيرة وينقذ الموقف في اللحظات الأخيرة مجنباً شباك فريقه من هدف محقق ،

وصد قائم الفجيرة تسديدة محترف عجمان وليام اسولو القوية في الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية في النتيجة والأداء .

وكسر لاعب عجمان حسن عبد الرحمن رتابة المباراة مسجلاً هدف التقدم من ضربة رأس مُحكمة ارتطمت بالقائم وعانقت شباك الذئاب ق 73 .وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فاجأ فهد سبيل الجميع وسجل هدف التعادل الغالي لذئاب الفجيرة لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف