شباب الأهلي يبتعد بصدارة المحترفين بثنائية في العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ابتعد شباب الأهلي بصدارة دوري الخليج العربي رافعا رصيده إلى ( 29 نقطة) بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه العين، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، للمحترفين، وتراجع العين إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد ( 21 نقطة)، وسجل لشباب الأهلي كل من أحمد خليل من ركلة جزاء (ق 60)، والبديل حارب سهيل ( ق 80)، فيما سجل هدف العين الياباني شيوتاني ( ق 50).

وقدم الفريقان مباراة متكافئة من حيث الاستحواذ على الكرة مع أفضلية نسبية للعين خصوصا في الشوط الأول والذي انتهى تعادليا من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، ومنذ وقت مبكر استفاد الياباني من خطأ قاتل لدفاع الأهلي أمام منطقة العمليات ليخطف الكرة ويتوغل بها في مواجهة حارس المرمي قبل أن يضعها بذكاء في المرمي مسجلا أول أهداف العين (ق 50)، ولم تستمر أفراح العين بالهدف سوى عشر دقائق فقط حيث

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي بعد عرقلة إسماعيل الحمادي، داخل المنطقة ليسجل منها أحمد خليل، هدف التعادل بطريقة رائعة ( ق 60)، وارتفع إيقاع اللعب داخل ملعب المباراة بعد هدف التعادل، ليتبادل الفريقان الألعاب والهجمات، قبل أن يسجل البديل حارب سهيل الهدف الثاني لشباب الأهلي مستفيدا من تمريرة أحمد خليل التي وضعته في حالة انفراد تام بالمرمي ( ق 80)، ولم تشفع المحاولات التي قام بها العين لتعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدفين لهدف.