الظفرة يقلب الطاولة على حتا بثنائية بيدرو

المصدر: حتا - علي الظاهري - تصوير زيشان أحمد

قاد البرازيلي جواو بيدرو فريق الظفرة الى تحقيق فوز ثمين حساب مضيفه حتا بعد ان قلب الطاولة على أصحاب الأرض وحول تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ليواصل قطار الظفرة انتصاراته ويرفع رصيده الى 20 نقطة فيما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط بعد تجرع الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري.

جاءت المباراة مثيرة وسريعة منذ البداية وتمكن الإسباني كريستيان لوبيز من وضع فريقه حتا في المقدمة مبكراً من كرة رأسية في الدقيقة التاسعة بعد استلام عرضية مثالية من زميله عبدالله الصيعري.

وكثف الظفرة هجماته في الشوط الثاني بحثاً عن هدف التعادل لينجح البرازيلي جواو بيدرو في اعادة المباراة الى نقطة البداية بعد تسجيله الهدف الاول في الدقيقة 69 ليضع فريقه في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 84.