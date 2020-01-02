«العميد».. ريمونتادا في 180 ثانية

المصدر: متابعة: محمد فضل - عزالدين جاد الله - محمد محسن

عاد النصر بأغلى فوز من استاد محمد بن زايد، متغلباً على الجزيرة 2-1، في افتتاح الجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل «العميد» انتصاره الثمين بـ «ريمونتادا»، محولاً تأخره بهدف إلى فوز في ثلاث دقائق، تقدم «فخر أبوظبي» بهدف علي مبخوت في الدقيقة 52، وأدرك توزي التعادل للنصر في الدقيقة 65، وأحرز نيغريدو هدف الفوز في الدقيقة 68، وبفوزه رفع النصر رصيده إلى 23 نقطة متساوياً مع الجزيرة في عدد النقاط.

اتسم الشوط الأول بضعف الفرص، وسيطرة الجزيرة مع اعتماد النصر على الانضباط التكتيكي، والتحفز الدفاعي، ومع بداية الشوط الثاني تلاعب كينو بدفاع النصر وسدد كرة تصدى لها الحارس أحمد شمبيه وأكملها علي مبخوت في المرمى ببراعة «ق 52»، وفي المقابل لم يستسلم النصر وكانت ردة فعل لاعبيه قوية بتسجيل هدفين في 180 ثانية عن طريق، توزي، ونيغريدو «ق 65 و68» ق 68.

ووقع الشارقة أمس في فخ الخسارة مجدداً وتعرض للهزيمة الثانية بنتيجة 2-1 أمام الوحدة، أحرز هدفي «العنابي» عبدالله الكربي في الدقيقة 21، ومدافع الشارقة عبدالله غانم بالخطأ في مرماه «نيران صديقة» في الدقيقة 27، بينما سجل ريان مينديز هدف الشارقة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 69. وبهذه النتيجة أصبحت السعادة عنابية وارتفع رصيد الوحدة إلى 17 نقطة، بينما تجمد الشارقة عند 24 نقطة، وكان الشارقة تلقى الهزيمة الأولى على يد الظفرة في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

وفاز اتحاد كلباء على خورفكان في «الديربي» 3-2 ووصل «النمور» إلى 13 نقطة وتجمد خورفكان في المركز الأخير بأربع نقاط، وهي الهزيمة الثامنة للفريق خلال الدور الأول، أحرز ثلاثية كلباء التوغولي ملابا هدفين «ق 5 ،40»، وجوجاك من ركلة جزاء «ق 17»، وسجل هدفي «أبناء الخور» دودو وكوامي «ق 23، 90+3».