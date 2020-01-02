مبخوت أفضل من رونالدو وميسي و«مو» صلاح في 2019

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تفوق الدولي علي مبخوت «أيقونة» نادي الجزيرة و« الأبيض» على هدافي العالم، متخطياً البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي هاري كين، في عام 2019 على صعيد المنتخبات وفق ما نشره حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، وسجل مبخوت 16 هدفاً، في 13 مباراة، وبمعدل تهديفي 1.2 لكل مباراة،مقابل تسجيل رونالدو 14 هدفاً في 10 مباريات بالمركز الثالث في قائمة هدافي العالم يليه شومورودوف«أوزبكستان» برصيد 13 هدفاً في 14 مباراة، وهاري كين «12 هدفاً، في 10 مباريات»، وخلت القائمة التي ضمت أفضل 11هدافاً من اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 5 أهداف فقط مع منتخب بلاده ، ومحمد صلاح الذي سجل 6 أهداف مع «الفراعنة».

وعزز مبخوتصدارته للهدافين التاريخيين لـ«الأبيض»، رافعاً رصيده إلى 64 هدفاً، موسعاً الفارق مع «الأسطورة» عدنان الطلياني «53 هدفاً». ويتصدرمبخوت قائمة الهدافين التاريخيين لـ«الأبيض» في آسيا برصيد 9 أهداف، وهو هداف البطولة نفسها نسخة 2015، بـ«5 أهداف»، ومتصدراً قائمة الهدفين العرب «9 أهداف». وحصل مبخوت على لقب هداف «خليجي 24» بـ 5 أهداف، كما سبق تتويجه هدافاَ في «خليجي22» وبعدد الأهداف نفسه، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً، متخطياً فهد خميس «10أهداف»، والطلياني «9 أهداف»، وإسماعيل مطر«6 أهداف».