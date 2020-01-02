مباراتان في انطلاقة الجولة 8 لدوري الصالات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق الجولة الثامنة من دوري كرة قدم الصالات في تمام السابعة من مساء اليوم، بمواجهتين من العيار الثقيل، في الأولى يلتقي البطائح ضيفه الظفرة، وفي المباراة الثانية يحل اتحاد كلباء ضيفاً على خورفكان، وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن غداً، بمواجهتين الأولى مليحة ودبا الحصن، والثانية تجمع النصر مع شباب الأهلي.

ضمن لقاءات اليوم، يطمح البطائح إلى تعويض خسارته في الأسبوع الماضي من شباب الأهلي، على حساب ضيفه أمام الظفرة، الذي يطمح هو الآخر إلى تحقيق فوزه الأول في المسابقة على حساب بطل ثنائية كأسي الاتحاد والإمارات، يمتلك البطائح 12 نقطة، فيما يمتلك الظفرة نقطتين يحتل بهما المركز الثامن.

وفي اللقاء الثاني يسعى خورفكان صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة إلى تجاوز عقبة اتحاد كلباء صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط، وستكون المباراة قوية في ظل تقارب مستويات الفريقين، على جانب آخر، ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة ميركاتو الانتقالات الشتوية، والتي تُعد مرحلة تغيير جذري لدى بعض الفرق التي أنهت تعاقداتها مع لاعبين من العيار الثقيل سيكونون إضافة لمسيرة فرقهم في دوري هذا الموسم، إضافة إلى الصفقات التي ستتم بين الفرق على سبيل الإعارة، والتي ستخضع لوجهات النظر الفنية من المديرين الفنيين للفرق.