«حمدون الصغير»: مباريات شباب الأهلي «كسر عظام»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

وصف محمد أحمد «حمدون الصغير» مدير فريق شباب الأهلي لكرة القدم، المباريات المقبلة لفريقه بـ«كسر عظام»، كونه سيواجه فرقاً منافسة وكبيرة، بداية من لقاء العين اليوم، في الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، ثم لقاء الجزيرة يوم 10 يناير المقبل، في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وأخيراً لقاء الشارقة يوم 24 من الشهر نفسه، في ختام الدور الأول للدوري.

وأوضح: «تنتظرنا مباريات قوية يمكن أن نصفها بأنها ستكون (كسر عظام)، ومع هذا ستبقى في النهاية مجرد مباريات، والفوز بها يمنحك دفعة معنوية مهمة، ويبعدك عن المنافسين، والخسارة ستكون مجرد خسارة، والمهم هنا ليس السقوط، ولكن كيفية العودة، والجميع يرى أننا تأثرنا وتعادلنا في مباراة الوصل بالدوري 1-1، ولكننا تعاملنا بهدوء، ونجحنا في اجتياز آثارها وتصدرنا المسابقة».

منافسة

أكمل: لا يمكن إنكار أن نتائج المنافسين تخدمنا، ولكننا الآن مطالبون أكثر بالتكاتف لمواجهة تحدي المنافسة، ومن يعتقد بأن المسابقة سهلة، مخطئ لأنه بصرف النظر عن مستويات بعض المباريات، ووجود فريقين أو أكثر نتائجهم متغايرة، ولكن هناك مفاجآت وفرقاً تقدم مستويات قوية ومتميزة، ولعل الظفرة أحد تلك الفرق».

وتحدث، عن شكوى جميع فرق مسابقات المحترفين من ضغط المباريات، بقوله: «بلا شك ضغط المباريات الحالي، وخوض الفرق ومنها شباب الأهلي مباراة كل 3 أو 4 أيام، لا يعطيك فرصة لعلاج العناصر المؤثرة، ولكننا نقول الحمد لله، على وضعية شباب الأهلي الحالية، والمهم في تلك الفترة، كيفية عملية الاستشفاء لمواجهة ضغط المباريات، وهذا يتطلب مجهود كبير لحفاظ اللاعبين على أنفسهم، وأيضاً عمل ضخم من الجهاز الفني، ونتمنى مراعاة تجنب ضغط المباريات، بعد نهاية كأس الخليج العربي، وفي البرمجة الجديدة لجدول مباريات الدوري».

برنامج

أشاد «حمدون الصغير»، بالمستوى الذي قدمه أحمد خليل أمام اتحاد كلباء، وتسجيله هاتريك، من الأهداف الخمسة لـ«فرسان دبي»، وقال: «من الأفضل أن يترك اللاعب لإكمال فترة الإعداد مع ناديه خلال فترة الصيف، بدلاً من الخضوع لفترتي إعداد ما بين ناديه والمنتخب الوطني، مثلما حدث مع اللاعبين الدوليين في الصيف الماضي ومنهم أحمد خليل، واللاعب عندما يركز في الإعداد مع مدرب ناديه، يصبح جاهزاً فنياً وبدنياً، وبالتالي يستفيد النادي والمنتخب».

واختتم مدير فريق شباب الأهلي، موضحاً ما يحتاجه خليل في الفترة المقبلة، موقف لاعب الفريق الإيطالي فيديريكو نقولا كارتابيا، والذي لا يشارك بشكل أساسي مع «فرسان دبي»، قائلاً: «أحمد يحتاج لفترات طويلة من اللعب والمشاركة للوصول لمستواه، وهو تأثر كثيراً بالإعداد على فترتين مع النادي والمنتخب، ومؤخراً اجتمع مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وتم الاتفاق على برنامج عمل لاستعادة اللاعب لمستواه، أما بالنسبة للاعب كارتابيا، فهو يعاني من سوء توفيق غريب مع الجاهزية، وعلى سبيل المثال، كان مفترضاً ان يلعب أساسي أمام خورفكان، ولكنه أصيب، وقبلها بأسبوعين كان جاهزاً، ولكنه قبل المشاركة تعرض أيضاً، للإصابة، ونتمنى جاهزيته خلال المرحلة المقبلة، والتي يحتاج فيها شباب الأهلي إلى كل اللاعبين الجاهزين بدنياً وفنياً».