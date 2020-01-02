أبيض الشابات يخسر أمام لبنان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خسر منتخبنا للشابات تحت 18 سنة أمام نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا المقامة في مملكة البحرين لحساب المجموعة الأولى. سجلت هدف منتخبنا اللاعبة شهد خالد.

ويخوض أبيض الشابات مساء غد مباراته الثالثة في ختام دور المجموعات بمواجهة منتخب الأردن «حامل اللقب»، ويتصدر منتخب لبنان المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يليه منتخب الأردن ثاني المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف يأتي منتخبنا الوطني ثالثاً، والعراق في المركز الرابع بدون نقاط.

ويتأهل للدور الثاني للبطولة والمقرر إقامته السبت المقبل، أول وثاني المجموعتين، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية.