غانم الهاجري: منتخبنا قادر على تحقيق الطموحات

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد غانم مبارك الهاجري رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، وجه بتقديم الدعم المطلوب للمنتخبات الوطنية كافة، والمنتخب الأولمبي خاصة، خلال مشواره في البطولة القارية المهمة وتوفير البيئة المناسبة للجهازين الفني والإداري واللاعبين، بهدف تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى الهدف المنشود وهو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتكرار إنجاز لندن 2012.

مبيناً أن الأبيض الأولمبي يبدأ خطوات حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بالتجمع مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي، عقب انتهاء منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي على أن تغادر البعثة إلى العاصمة بانكوك فجر الجمعة للانخراط في معسكر خارجي خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري قبل المشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 سنة والتي ستقام في تايلاند من 8 حتى 26 الشهر الجاري والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبين الهاجري: لدينا منتخب مستقر ويضم في صفوفه مواهب إماراتية قادرة على تحقيق آمال وطموحات الجماهير، وكذلك جهاز فني قادر على قيادة هذه المواهب التي سيكون لها مستقبل كبير في اللعبة، ومواصلاً: نحن على ثقة أن المنتخب يستطيع مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي بدأت بتحقيق الميدالية البرونزية في آسياد جاكرتا 2018 والتأهل إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق بعد تصدره لمجموعته، وكذلك تتويجه مؤخراً بلقب البطولة الدولية الودية التي أقيمت في دبي بمشاركة منتخبات آسيوية قوية.

دعم

من جانبه، أوضح طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن مسيرة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، والمؤهلة إلى أولمبياد «طوكيو 2020» تحتاج إلى تكاتف الجميع وتوفير كافة أنواع الدعم اللازم من أجل تحقيق الهدف المنشود وتمثيل الوطن في أكبر المحافل الرياضية.

وأضاف الشنقيطي: اللجنة الأولمبية الوطنية تقف جنباً إلى جنب مع كل الاتحادات التي تضع تمثيل الوطن ورفع رايته نصب أعينها، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، نطمح في حجز مقعد لكرة الإمارات والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما وأن قيادتنا الرشيدة لم تتوان في تقديم الدعم والرعاية لأبنائها الرياضيين، مما يجعلنا في تحد مستمر مع أنفسنا لترجمة هذا الاهتمام السامي إلى نتائج ملموسة.

كما أعرب الشنقيطي عن ثقته في أبناء الإمارات في تقديم أداء مميز بكأس آسيا، مشيراً إلى أن منتخبنا الأولمبي يضم عناصر متميزة وقادرة على تحقيق تطلعات وآمال الجماهير الإماراتية في المنافسة على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى الأولمبياد وتكرار إنجاز لندن 2012.

قرعة

على جانب آخر، أوقعت القرعة الأبيض الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن، وتولي اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أهمية كبرى لتلك المشاركة لكونها أول مهمة رسمية في عهد اللجنة، ويهم أعضاؤها أن تكون الانطلاقة قوية لتمنح الجميع دفعة أمل وتفاؤل للمرحلة المقبلة، وتكون دافعا قويا للمنتخب الأول للتميز خلال مبارياته المقبلة.

27

تضم قائمة الأولمبي 27 لاعباً هم: حمدان البارود، ماجد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد الظنحاني، محمد الحمادي (بني ياس) عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري (الجزيرة) ماجد سرور (الشارقة) خلفان النوبي، محمد جمعة، عيد خميس (شباب الأهلي) فلاح وليد، محمد علي، يحيى نادر، علي عيد (العين) جاسم البلوشي، سعيد علي (النصر) عبدالله العامري، محمد الشامسي، طحنون الزعابي، يحيى الغساني (الوحدة) فارس المرزوقي، علي صالح، عبدالرحمن صالح (الوصل).