الوحدة يلحق الخسارة الثانية بالشارقة

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

ألحق الوحدة الهزيمة الثانية بالشارقة في دوري الخليج العربي بنتيجة 2-1، وذلك في مواجهة الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 12 للمسابقة، والتي استضافها ملعب نادي الشارقة، وكان الشارقة قد تلقى الهزيمة الأولى على يد الظفرة في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

أحرز هدفي الوحدة كل من: عبدالله الكربي "21"، ومدافع الشارقة عبد الله غانم بالخطأ في مرماه "27"، بينما سجل ريان مينديز هدف الشارقة الوحيد من ركلة جزاء "69".

وبالنتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة، حيث أخفق في استعادة الصدارة التي فقدها الجولة الماضية.

وأثمر هاشتاق " تكاتف الأوفياء" عن حضور جماهيري كبير لجمهور الشارقة، حيث بلغ العدد الإجمالي لجمهور الفريقين 3857 متفرجا.

لم تحمل الدقائق الأولى أي تحفظ دفاعي، حيث لعب الفريقان بطريقة مفتوحة، وضاعت جملة من فرص التسجيل للطرفين في الدقائق الأولى.

وعانى الشارقة من غياب اللمسة الأخيرة في ظل غياب محترفه البرازيلي ايغور كورنادو للإصابة، بينما لعب الوحدة على الهجمات المرتدة مستغلاً سرعة لاعبي الهجوم وكذلك المساحات الكبيرة التي تركها لاعبو الشارقة منتصف الملعب.

بادر الوحدة بالتسجيل عن طريق عبد الله الكربي في الدقيقة "21"، بينما لعبت النيران الصديقة دوراً في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عبد الله غانم مدافع الشارقة، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة "27"، ولم تثمر محاولات الشارقة للتعويض عن شيء، حيث انتهى الشوط الأول لصالح العنابي بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني نجح ريان مينديز في تقليص الفارق من ركلة جزاء أحرز منها الهدف الوحيد للشارقة في الدقيقة 69.