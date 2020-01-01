"الديربي" يبتسم لكلباء وخورفكان في خطر

المصدر: كلباء – محمد فضل تصوير – زيشان أحمد

حقق فريق اتحاد كلباء فوزاً مهماً على جاره خورفكان حاسماً مواجهة "الديربي" لمصلحته بنتيجة 3-2 ليرفع كلباء رصيده إلى 13 نقطة.

وتجمد خورفكان في مركزه الأخير بأربع نقاط ويزداد وضعه خطورة بعد تعرضُه للهزيمة الثامنة خلال مباريات الدور الأول دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار.

قبيل التقاط الأنفاس وضع التوغولي بينال ملابا فريقه كلباء في المقدمة بعد أن حول كرة زميله ياسين البخيت بكلَ سُهولة في مرمى الحارس محمد يوسف في الدقيقة 5.

وأثمر الضغط الكلباوي المتواصل في الدقائق الأولى عن ركلة جزاء إثر عرقلة مدافع خورفكان عبد العزيز اسماعيل للاعب كلباء ماجد المحرزي تقدم للركلة المجري جوجاك مسجلاً هدف فريقه الثاني في الدقيقة 17.

لكن عزيمة لاعبي خورفكان لم تلين وتمكن البرازيلي رفائيل دودو من تسجيل هدف التقليص بطريقة رائعة في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. وقبيل التوجه لغرف الملابس أضاف ملابا هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه كلباء من مجهود فردي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بنتيجة 3 – 1.

ومع نهاية الشوط الثاني أضاف خورفكان الهدف الثاني عبر رأسية المدافع كوامي لتنتهي المباراة بفوز كلباء 3-2.