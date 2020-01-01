الجزيرة يقع في "فخ" الخسارة أمام النصر

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وقع فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة في فخ الخسارة أمام النصر 1/2 الليلة، على استاد محمد بن زايد في الجولة 12 للدوري، وحول "الضيف" التأخر بهدف إلى فوز في 3 دقائق، قاضياً على أحلام صاحب الأرض في احتلال المركز الأول "مؤقتاً".

سجل هدف "فخر أبوظبي" علي مبخوت في الدقيقة 52، وللعميد توزي في الدقيقة 65، ونيغريدو في الدقيقة 68، وبذلك رفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع ومتساوياً مع الجزيرة في عدد النقاط الثالث "مؤقتاً".

اتسم الشوط الأول بضعف الفرص، حيث سيطر الجزيرة وضغط بقوة في أوقات متفرقة للمباراة، وتعتبر فرصتي علي مبخوت في الدقيقة 9، وكينو في الدقيقة 43، الأبرز بالنسبة للجزيرة. أما النصر فاعتمد على الانضباط التكتيكي، والتحفز الدفاعي، وسنحت فرصة وحيدة لتوزي في الدقيقة 36.

ومع بداية الشوط الثاني غير الجزيرة من جمود المباراة، وتلاعب كينو بدفاع النصر وسدد الكرة التي تصدى لها الحارس أحمد شمبيه وأكملها علي مبخوت في المرمى ببراعة في الدقيقة 52، على الوجه الأخر لم يستسلم النصر وكانت ردة الفعل قوية بتسجيل هدفين في ثلاث دقائق عن طريق، توزي في الدقيقة 65، ونيغريدو في الدقيقة 68، اتجه بعدها سير اللعب إلى فرص متبادلة لم تترجم إلى أهداف.