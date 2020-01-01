شباب الأهلي يحيي ذكريات 2019

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاش شباب الأهلي، ذكريات الإنجازات التي حققتها فرق النادي في عام 2019، مع بداية الساعات الجديدة لعام 2020، وذلك عبر فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وتضمن الفيديو لقطات من أبرز النتائج التي حققتها فرق النادي في العام الماضي، وفي مقدمتها التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي لكرة القدم.

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي لديه الكثير من الاستحقاقات المهمة في 2020، وأبرزها العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي يلعب خلالها ضمن المجموعة الثانية، مع الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي، وفريق متأهل من الملحق الآسيوي.