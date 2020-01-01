الشارقة والوحدة.. الصدارة والتعويض

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله - أبوظبي - محمد صادق

يحل فريق الوحدة ضيفاً على نظيره الشارقة في التاسعة إلا ربعاً من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ويسعى أصحاب الأرض إلى استعادة الصدارة التي فقدها الفريق في الجولة الماضية لحساب شباب الأهلي الذي اعتلى الصدارة برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة الوصيف «24» نقطة.

ويعاني الشارقة غياب عدد من عناصره المؤثرة أبرزهم المحترف البرازيلي ايغور كورنادو صانع ألعاب وهداف الفريق، كما يستمر غياب المدافع شاهين عبد الرحمن للإصابة.

في المقابل يأمل الوحدة تحقيق انتصار على الشارقة يساهم في إعادة المعنويات للفريق قبل فترة توقف الدوري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات.

حضور كبير

من جانبه أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن الغيابات في صفوف الوحدة لن تخدع الشارقة كونه يمتلك بدلاء مميزين. وأضاف أن اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم تبحث حالياً عن العناصر التي يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن التحضير للموسم مضى بشكل جيد، إلا أن الإصابات داهمت الفريق مثل سيف راشد، وحمد جاسم وشاهين عبد الرحمن وأخيراً ايغور كورنادو.

وقال: من الجيد أن تظل في المنافسة، وقد يحدث أن تترك الصدارة وتسعى لاستعادتها، وهذا كان تفكيرنا من بداية الموسم ولا ننسى أننا ننافس فرقاً قوية.

تصحيح الأوضاع

وقال خيمينيز مدرب الوحدة إنه متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشارقة الذي وصف خسارته أمام الظفرة في الجولة الماضية بأنها لن تكون الأخيرة لحامل اللقب، مؤكداً أن فترة التوقف فرصة لتصحيح الأوضاع.

وأضاف أن الشارقة تأثر بغياب نجمه إيجور كورونادو للإصابة وهو بنفس تأثير غياب إسماعيل مطر عن الوحدة إلا أن الشارقة يملك لاعبين مميزين في كل الخطوط خسارته أمر طبيعي يحدث لأي فريق.