5 نصائح من الإيطالي كولينا لقضاة الملاعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم بيير لويحي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، 5 نصائح إلى قضاة ملاعبنا من اجل التميز والظهور بمستوى طيب خلال إدارة المباريات، وهي ضرورة قيام الحكام بأداء دورهم الطبيعي في إدارة المباريات وتحمل المسؤولية، التمييز في الحالات التحكيمية التي تستدعي تقنية الفيديو، السعي لعدم استهلاك الوقت لمراجعة الحالات، عدم الغوص كثيرا في تفسير الحالات التحكيمية التي عليها جدل، وشدد على أن تقنية الفيديو عامل مساعد للحكام وليست عاملاً رئيسياً يمكن الاعتماد عليها.

محاضرة قيمة

جاء ذلك خلال المحاضرة القيمة التي ألقاها كولينا على حكام كرة القدم، والتي أقيمت مساء أمس الأول في مقر اتحاد الكرة في دبي، في حضور أعضاء لجنة الحكام وعدد من المحاضرين والمراقبين والحكام، حيث قدم كولينا محاضرة عن تقنية حكم الفيديو ( VAR ) تناول خلالها التعليمات الخاصة بالتقنية ودور حكم الفيديو المساعد والوقت المتوقع لمشاهدة ومراجعة الحالة والحالات التي يتدخل فيها ( VAR ) وبعض المستجدات الخاصة بالتقنية.

أوائل الاتحادات

وأشاد كولينا بمستوى أداء الحكام الإماراتيين بشكل عام ومستوى أدائهم في استخدام تقنية حكم الفيديو على وجه الخصوص، خاصة وأن اتحاد الكرة الإماراتي كان ضمن أوائل الاتحادات الدولية في تطبيق هذه التقنية المهمة وكانوا سباقين في التميز في تطبيقها.

الوصايا الذهبية

وطالب كولينا، قضاة الملاعب بأن يقوموا بدورهم الطبيعي في إدارة المباريات دون الاعتماد على تقنية حكم الفيديو لأنهم كطاقم تحكيمي الأساس، والتقنية مجرد أداة مساعدة فقط، داعياً حكام الفيديو إلى ضرورة التمييز بين الحالات التحكيمية المبنية على الحقائق كالتسلل، والتي لا تحتاج إلى وقت طويل للمراجعة، والحالات التي تحتاج إلى تفسير كحالات منطقة الجزاء مثل (الركل أو العرقلة) في مسألة استهلاك الوقت لمراجعة القرارات التحكيمية.

عدم الغوص

ونوه كولينا إلى موضوع مهم وهو عدم الغوص في تفسير الحالات غير الواضحة في الفيديو والتفتيش عن أكثر من لقطة لرؤية الحالة، فهذا ليس من صميم عمل الحكم ويؤدي إلى إهدار الوقت وقتل متعة اللعب.

مونديال روسيا

وتطرق كولينا إلى مونديال روسيا 2018، حيث تعاملت لجنة الحكام الدولية مع أكثر من مدرسة تحكيمية من مختلف دول العالم، واجهنا خلال فترة إعداد حكام الفيديو صعوبات كثيرة وتدريبات شاقة ومحاضرات كثيرة حتى وصلنا إلى مستوى الجاهزية المطلوبة لاستخدام التقنية في أهم مسابقة كروية في العالم، وكانت تجربة ناجحة جداً.

تسليم

وقام رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتسليم الشارات الدولية لحكام الكرة الدوليين للعام 2020، وهم: محمد عبد الله حسن، عمار الجنيبي، يعقوب الحمادي، أحمد عيسى درويش، يحيى الملا، عمر آل علي، عادل النقبي (حكام ساحة)، محمد أحمد الحمادي، حسن المهري، أحمد سعيد الراشدي، جاسم آل علي، زايد داوود، مسعود حسن، علي راشد النعيمي، جمعة المخيني، سبت عبيد آل علي (حكام مساعدون)، إضافة إلى منح الشارة الدولية إلى حكمي كرة القدم الشاطئية: إبراهيم المنصوري، وإبراهيم المنصوري، وحكم كرة قدم الصالات فهد بدر الحوسني، إضافة إلى منح الشارة الدولية لنجاة حسن البلوشي (حكم دولي إناث)، وأمل جمال (حكم مساعد دولي إناث).

تهنئة

وهنأ علي حمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، قضاة الملاعب الدوليين بمناسبة منحهم الشارة الدولية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتمثيل الصافرة الإماراتية خير تمثيل في المحافل الكروية كافة، كما تقدم بالشكر إلى بييرلويحي كولينا على دعمه المستمر والمتواصل للصافرة الإماراتية.

وعبّر الحكام الدوليون عن سعادتهم بالشارات الدولية للعام الجديد، متمنين أن تكون فألاً طيباً عليهم خلال الفترة المقبلة، سعياً لتقديم أداء متميز يعكس الجهود الرامية لتطوير المنظومة التحكيمية مستقبلاً.

وقامت الأسرة التحكيمية بتقديم تهنئة خاصة للحكمين أحمد عيسى درويش ويحيى الملا اللذين نالا الشارة الدولية لأول مرة في مسيرتهما التحكيمية، متمنين لهما التوفيق والتميز خلال مشوارهما التحكيمي.