رازوفيتش: «الأبيض» يحتاج إلى دماء «حارة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نصح الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، مواطنه إيفان يوفانوفيتش مدرب منتخبنا الوطني، بالاعتماد على دماء جديدة و«حارة» في اختيار عناصر المنتخب، موضحاً أن التركيز في منتخب الإمارات يجب أن يكون على الشباب، خاصة أن هنالك عناصر متميزة في مختلف الأندية يمكن أن تقدم الكثير في الحاضر والمستقبل.

وقال رازوفيتش في حديث مع «البيان الرياضي»: بالتأكيد عنصر الخبرة لا غنى عنه، وفي كرة القدم لا يمكن الاستغناء كلياً عن اللاعبين الذين اكتسبوا خبرة السنوات الطويلة، لكن بعدد محدود، وأن تكون الأغلبية للشباب، عندما يكون لديك فريق شاب وتخسر النتائج في الحاضر لا بد أن تكسب في المستقبل، الخليط بين الشباب والخبرة يمنحك دائماً فرصاً أفضل وبشكل مستمر.

اختيار موفق

وأثنى فوك رازوفيتش على اختيار إيفان لتدريب الأبيض، وقال: أعرف يوفانوفيتش منذ فترة طويلة، والتقيته كثيراً في الملاعب، إنه مدرب جيد وصاحب قدرات تدريبية عالية، بالنسبة لي الجيد في اختياره أنه يعرف الكرة الإماراتية من واقع تجربته السابقة مع نادي النصر، وهذا يساعده في اختيارات اللاعبين ومعرفة مشاكل المنتخب السابقة والسلبيات والإيجابيات والنقطة التي يجب أن يبدأ منها.

وأكد مدرب الظفرة أن يوفانوفيتش يمتلك الفرصة لتحقيق النجاح، وأضاف: في رأيي أن اختيار المدرب أو اللاعبين لا يمثل إلا جزءاً من عملية النجاح، لأن المهم طريقة العمل، وروح المسؤولية والعمل الجاد ليل نهار من أجل تحقيق الهدف، مع الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، هنا يحدث النجاح.

دوري جيد

وعن تقييمه للدوري الإماراتي وهل يمكن أن ينتج منتخباً قوياً، قال فوك رازوفيتش: قبل العمل مع الظفرة كنت في الدوري السعودي، لذلك أعرف الكثير عن كرة القدم في المنطقة بشكل عام، وصراحة الدوري الإماراتي جيد ويمكنه منافسة دوريات قوية مثل الكوري والياباني والسعودي، لكن ليس شرطاً أن يكون الدوري هو الأقوى حتى يكون لديك المنتخب الأفضل في القارة، لذلك أعود وأقول إن التعامل الاحترافي مع الاجتهاد والروح القتالية.. كلها عوامل تؤثر على نتائج المنتخب.

ورداً على سؤال «البيان الرياضي» له حول إمكانية بلوغ «الأبيض» نهائيات كأس العالم المقبلة، قال فوك رازوفيتش: الفرصة تظل موجودة ما دام أن هنالك أملاً.. التأهل يتوقف على العمل في الفترة المقبلة وليس على الأمنيات، شخصياً أتمنى أن أرى الإمارات والسعودية في مونديال 2022، لكن المهمة ليست سهلة وفي ذات الوقت ليست مستحيلة، كل شيء يتوقف على الاجتهاد، وصراحة لا يوجد ما يمنع بلوغ المنتخب للمونديال، فقط العمل ثم العمل.

وحول ترشيحه للاعبين يرى أنهم يستحقون الانضمام إلى المنتخب، قال المدرب الصربي: بالتأكيد لديّ نظرتي ورأيي الإيجابي في بعض اللاعبين من مختلف الأندية، لكن لا يمكن أن أتحدث عن الأسماء لوسائل الإعلام، أنا على تواصل مع يوفانوفيتش وأتحدث معه عن المنتخب.

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قال فوك رازوفيتش: هناك لاعبان من الظفرة لن أكشف عنهما، سأقوم بترشيحهما لمدرب المنتخب، لكنه يبقى مجرد ترشيح شخصي، لأن القرار يعود إلى يوفانوفيتش الذي أتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وأن يحالفه التوفيق في تحقيق كل الطموحات مع المنتخب الإماراتي.