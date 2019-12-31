يوفانوفيتش يستدعي 25 لاعباً لمعسكر دبي

المصدر: البيان الإلكترونيالأبيض

استدعى المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إيفان يوفانوفيتش 25 لاعباً لقائمة الأبيض للتجمع الداخلي القصير الذي سيقام في دبي للفترة من 4 إلى 6 يناير ضمن استعدادات الأبيض المبكرة لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقررتين في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وضمت القائمة كل من: خالد عيسى، مهند سالم العنزي، محمد عبدالرحمن، بندر الإحبابي (العين) عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، محمد جابر، عبدالله النقبي، وليد حسين، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) محمد فوزي، عامر عبدالرحمن، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن (الجزيرة) عادل الحوسني، الحسن صالح، سالم سلطان (الشارقة) حبيب الفردان، أحمد شامبيه، طارق أحمد (النصر) محمد برغش، خليل إبراهيم (الوحدة) حبوش صالح (الوصل) خالد باوزير (الظفرة).

ويبدأ الأبيض تجمعه يوم السبت المقبل على أن يؤدي تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

وقال عيسى مير عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة مشرف المنتخبات الوطنية أن الهدف من التجمع الحالي هو تعرف الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش إلى اللاعبين عن قرب من خلال الحصص التدريبية قبل التجمع المقبل الذي سيقام في شهر مارس.

وأوضح مشرف المنتخبات الوطنية أن القائمة ليست نهائية وأنها خلت من عناصر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلند، لافتاً أن الجهاز الفني سيحرص على متابعة الحالة الصحية للاعبين الدوليين المصابين وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الطبية للأندية.

وأبدى عيسى مير تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل وجود الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية الذي يحرص دائماً على التطوير وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل الارتقاء بالكرة الإماراتية بشكل عام ومنتخباتنا الوطنية على وجه الخصوص.