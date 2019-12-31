رازوفيتش: هدفنا مواصلة النتائج الإيجابية وحتا يستحق الأفضل

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة حرص فريقه على مواصلة النتائج الإيجابية بعد نيله 10 من 12 نقطة خلال الجولات الأربع الأخيرة، عندما يقابل حتا بعد غد الخميس في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وأظهر رازوفيتش احتراماً كبيراً للإعصار الذي يحتل الترتيب 13 في جدول الترتيب، ذاكراً أن حتا يستحق وضعاً أفضل قياساً بإمكانات لاعبيه والمستوى الذي ظهر به في المباريات السابقة.

وأضاف: أحترم حتا جداً وأرى أنه يضم عناصر متميزة، لذلك يجب أن نلعب أمامه بحذر من أجل الفوز عليه.

وقال مدرب الظفرة إنه أعد لاعبيه نفسياً للقاء وأكد لهم صعوبة مباراة الخميس لأن المنافس فريق قوي، مضيفاً "ركزت على التأكيد أن الدافع مفتاح الانتصار في كل المباريات وأي تراخ في الأداء سيقود إلى الخسارة، لقد أبلغت اللاعبين أننا يجب أن نلعب بذات الجدية التي خضنا بها مباراتي العين والشارقة السابقتين حتى نتمكن من كسب النقاط الثلاث خاصة أن حتا سيلعب بكل قوته حتى ينهي الدور الأول بعدد أكبر من النقاط".