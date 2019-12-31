ياسر سالم: «مدير المنتخب» فرصة كبيرة لخدمة الوطن

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال ياسر سالم في أول تصريح له بعد توليه مهمة مدير المنتخب الوطني الأول، إنني فخور بثقة رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، واعتبر تلك الثقة وساماً اعتز به لكوني أخدم وطني من خلال منتخبه الذي يتطلب تضافر كافة الجهود خلال الفترة المقبلة، من اجل نيل إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

عوامل النجاح

وقال ياسر سالم نجاح أي عمل يتوقف على العديد من العوامل منها الدعم الإداري من مجلس الإدارة، وهذا يتوافر بشكل كبير، وجهود الجهاز الفني ولعل التعاقد مع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش خطوة في طريق تصحيح مسيرة المنتخب، وكذلك جهود اللاعبين وأنا شخصياً ثقتي كبيرة في قدرة إخواني اللاعبين على التميز وتقديم أقصى جهد من اجل رفع علم وطنهم خلال هذا المحفل الدولي المهم.

ويرى مدير منتخبنا الوطني أن الفريق في حاجة ماسة إلى تحقيق الفوز خلال المباريات الأربع المتبقية من عمر التصفيات، وهذا الهدف واضح للجميع من إداريين ومدربين ولاعبين، وأعرف أن هناك دعماً كبيراً من الإعلام في تهيئة الشارع الرياضي استحقاقات المنتخب المقبلة نظراً لأهمية تلك المرحلة المهمة من عمر مسيرة المنتخب، وقال ياسر سالم علينا أن نتعامل مع المباريات المقبلة كأن كل مباراة هي بطولة مستقلة تتطلب الجهد والتركيز لتحقيق الفوز، حتى نجتاز كل المباريات ونحقق الطموح.

مؤشر جيد

وأعرب ياسر سالم عن سعادته بتألق عدد من العناصر الرئيسة في المنتخب خلال المباريات الماضية مع فرقهم في المنافسات المحلية، وقال تألق احمد خليل واستعادة حساسية التهديف وتسجيله «هاتريك» في مباراة فريقه الأخيرة أمام كلباء مؤشر جيد، وكذلك تمام شفاء عموري والذي يعتبر من العناصر المهمة والمؤثرة أيضا عامل إيجابي، وتواجد علي مبخوت على رأس قائمة الهدافين مؤشر إيجابي وتألق خالد عيسى في الذود عن مرماه يدعونا للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

وتمنى ياسر سالم أن يظهر المنتخب خلال الفترة المقبلة بمستوى يرضي طموح الشارع الرياضي، وقال: لست بغريب عن المنتخب الوطني فأنا لاعب دولي سابق، وسبق وتوليت العمل الإداري مع نادي الوحدة، ومنتخب الشباب مع الكابتن مهدي علي، وكان لنا نيل شرف الفوز بكأس آسيا والتأهل لمونديال الشباب، ومن كل قلبي أتمنى أن أنجح في مهمتي الجديدة وأن نحقق إنجاز التأهل لمونديال 2022.

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يلعب منتخبنا الوطني خلال الدور الثاني من التصفيات الآسيوية 4 مباريات، حيث يواجه منتخب ماليزيا بالدولة يوم 26 مارس، ومنتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 31 من الشهر نفسه، فيما يواجه تايلاند وفيتنام على أرضه يومي 4 و9 يونيو المقبل.