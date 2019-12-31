يوفانوفيتش: المركز الثالث لا يليق بالأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

أعرب الصربي إيفان يوفانوفيتش المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني عن سعادته بثقة اللجنة الانتقالية، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي ،رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في شخصه، وإسناد مهمة تدريب الأبيض له خلال الفترة المقبلة، بعد توقعيه على عقد لمدة 6 أشهر لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الأول ، وقال لا شك في أنها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وقال: إن المركز الثالث الذي يحتله الأبيض الآن في مجموعته السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، لا يليق بمنتخب وكرة الإمارات، وقال: كل ما أستطيع قوله الآن في بداية مهمتي إنني سأبذل أقصى جهد لتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات الفريق المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، والذي أقيم في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور غانم الهاجري وعلي حمد وحميد الطاير أعضاء اللجنة الانتقالية والمنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد، وياسر سالم مدير المنتخب الأول.

تجمع يناير

وعن تجمع الأبيض في شهر يناير المقبل قال إيفان يوفانوفيتش: أنا حريص بالتعرف على اللاعبين خلال تجمع يناير لمدة 3 أو 4 أيام بعد الجولة 12 من دوري الخليج العربي، وقبل انطلاقة المباريات الرسمية في شهر مارس المقبل، لأن من الصعب الدخول في أجواء المباريات الرسمية دون التعرف على اللاعبين وقدراتهم، وستكون فترة التجمع قليلة.

موقف صعب

وأشار يوفانوفيتش إلى صعوبة موقف الأبيض، وقال علينا جميعاً كلجنة انتقالية وجهاز فني ولاعبين التكاتف من أجل اجتياز تلك المرحلة، والخروج من الظروف الصعبة، وقال يوفانوفيتش إنني أثق في قدرات وإمكانات اللاعبين، وقدرتهم على اجتياز تلك المرحلة الصعبة، خاصة وقد عملت مع كرة الإمارات 6 سنوات، وأعرف قدرات وإمكانات اللاعبين، وبهم نتحدى الظروف لتحقيق أمنية التأهل، ولولا وجود رغبة التحدي ما قبلت تلك المهمة.

أول مهمة

وعن توليه مهمة قيادة منتخب لأول مرة في مسيرته التدريبية يقول مدرب منتخبنا الوطني، تولي تدريب المنتخبات للمرة الأولى خلال مسيرتي لا تعني أنني لا أملك خبرات تؤهلني لتلك المهمة، وقد عملت سنوات ليست بقليلة مع كرة الإمارات، وأعرف ظروفها ولاعبيها جيداً.

دور فاعل للاعبين

وشدد يوفانوفيتش على دور اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وقال: أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لتقديم أفضل مستوى يساعد على تحقيق نتائج إيجابية بدعم كل عناصر المجتمع، ولا أنظر شخصياً لعمر اللاعبين عند اختيارهم للانضمام إلى صفوف المنتخب سواء كان 20 أو 30 عاماً، بل أنظر لجاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، وهذا هو الأهم.

لا للتدخل

وفي سؤال عن وجود تدخل في عمل المدرب من خلال فرض لاعبين بعينهم خلال الفترات الماضية، قال مدرب الأبيض من المستحيل أن يقبل أي مدرب تدخل الإدارة في عمله، واختيار القائمة نيابة عنه، هذا الكلام لم ولن يحدث في أي مكان وليس الإمارات فقط، لأن المدرب هو المسؤول عن العمل.

هموم كروية

وعن رأيه في كرة الإمارات وتواجد 6 لاعبين أجانب مع الفرق خلال المنافسات المحلية يقول يوفانوفيتش، إذا تحدثنا عن هموم وقضايا كرة الإمارات فسوف نحتاج إلى وقت طويل للتحدث عنها، وهذا ليس مجالنا اليوم، حيث الهدف هو منتخب الإمارات، أما عن وجود اللاعبين الأجانب فهؤلاء يضيفون لمسة فنية لكرة الإمارات، خاصة أن الأندية تستقدم العديد من اللاعبين الموهوبين، الذين يقدمون إضافة إلى تلك الفرق، ووجود لاعبين أجانب على مستوى عال من شأنه أن يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتطور مستوى المسابقات المحلية وبالتالي كرة الإمارات.

الاجتماع الثاني

تعقد اللجنة الانتقالية في اتحاد الكرة اجتماعاً مساء الأحد المقبل في مقر الاتحاد بدبي، حيث سيتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة الجديدة للاتحاد واعتماد العديد من التوصيات التي خرجت بها اجتماعات معظم اللجان.