الهاجري: أمامنا مرحلة حساسة تتطلب تضافر كافة الجهود

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

قال غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة: إننا نمر بمرحلة حساسة في مسيرة المنتخبات الوطنية تتطلب تضافر كافة الجهود، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، سواء على صعيد المنتخب الأول أو الأولمبي، وأضاف قائلاً، نحن في اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نبذل أقصى جهدنا خلال الفترة القصيرة المتاحة لنا، ونعمل على إعادة ترتيب كافة الأوراق بما يخدم التطور المنشود وطموحات الشارع الرياضي.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس لتقديم مدرب المنتخب الأول،: إن أمامنا 3 مباريات رسمية على ملعبنا وواحدة خارجه في التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، نعمل على تحقيق الفوز بها وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود ودعم الجميع من أندية وجماهير وإعلام وتواصل اجتماعي «سوشيال ميديا»، خاصة وأن مسؤولية المدرب لا تتعدى 40% وباقي العناصر على مختلف الجهات بما فيها اتحاد الكرة نفسه.

وتابع قائلاً، إن لجنة المنتخبات أعدت كل عوامل النجاح أمام المنتخب من خلال التعاقد مع المدرب فان يوفانوفيتش لمدة 6 أشهر، ونأمل أن يجد كل الدعم والتعاون من مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل من أجل تحقيق النجاح المنشود خاصة وأن طموحات الشارع الرياضي كبيرة، كما نعد كلجنة منتخبات بتوفير كل سبل النجاح أمام المنتخب الأولمبي. وأبدى غانم الهاجري سعادته بالأجواء الإيجابية التي تسود الشارع الرياضي منذ قدوم اللجنة الانتقالية.