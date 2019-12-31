أنت البطل.. أنشودة عيناوية

المصدر: العين - طلحة عبد الله

«أنت البطل» أصبحت أنشودة عيناوية يرددها الكثير من جماهير الفريق في مجالسهم وعلى حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لنجومية الحارس الدولي خالد عيسى، وتألقه اللافت مع «الزعيم»، خصوصاً في المباريات المهمة، على غرار ما فعله في مونديال الأندية «الإمارات 2018»، حيث قاد الفريق إلى النهائي بعد أن ذاد عن عرينه بيقظة وفدائية، وتصدى لمحاولات كبار نجوم القارات، بما في ذلك ركلات الترجيح.

واستعادت جماهير العين العديد من بطولات الحارس المتوهج، واختارته نجماً فوق العادة لمباراة «الكلاسيكو» أمام الوحدة ، باستاد آل نهيان بالجولة 11 من الدوري، إذ كان سبباً مباشرة في الفوز على «العنابي»، وحصد الفريق نقاط المباراة ،بمنعه تسجيل أهداف وحداوية محققة، ليصبح بطلاً لليلة «الزعيم»، ويستأثر بمفردات الإعجاب في مواقع التواصل.