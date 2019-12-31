«سيدات الشارقة» بطل دوري السلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

حقق فريق سيدات الشارقة لقب دوري كرة السلة بعد فوزه على مضيفه النصر أمس في المباراة النهائية 57 - 55 بصالة النصر، وحصل فريق شباب الأهلي على المركز الثالث بفوزه على الشرقية 56 ـ 45. قدم فريقا النصر والشارقة مباراة قوية ومثيرة في النهائي وظلت النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة، ونجحت سيدات الشارقة في حسمها في الدقيقة الأخيرة برمية ثلاثية.

وشهد الربع الثالث تقدم الشارقة للمرة الأولى مما أشعل الحماس في الملعب وتعادل الفريقان 43 ـ 43، وتقدم الشارقة في بعض الفترات وتماسك في الربعين الثالث والرابع حتى حسم الموقف لصالحه بفوزٍ غالٍ، وقام سالم المطوع الأمين العام لاتحاد السلة بتتويج الفريقين بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أسامة قرقاش وفريد القيواني.