كايزر: عموري لم يحصل على إجازة زواج وسيشارك أمام النصر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن النصر يمتلك جهازاً فنياً ولاعبين جيدين، وقد حقق نتائج إيجابية متواصلة، ولا شك أنه يمتلك الإسباني نيغريدو وهو مهاجم من طراز رفيع، وليس منطقياً أن نكلف لاعباً لمراقبته. لدينا الثقة الكاملة في الفريق ونمتلك لاعبين مميزين في كافة الخطوط.

ويلتقي الجزيرة ثالث الدوري 23 نقطة، النصر الخامس 20 نقطة بعد غد على استاد محمد بن زايد في الجولة 12 للدوري.

وأضاف: "أتوقع مباراة قوية تجمعنا بالنصر على ملعبنا وبين جماهيرنا، وثقتي كبيرة في فريقي بتحقيق الفوز وإحراز النقاط الثلاث". مشيراً إلى أن علي خصيف وخلفان مبارك سيغيبان عن المباراة مع استمرار غياب سلطان الغافري.

وبخصوص عموري الذي عقد قرانه أمس الأول قال كايزر: "لم يحصل عموري على إجازة زواج، وهو متشوق للمشاركة في هذه المباراة المهمة".